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    «Всіх вбити». Як сміливий українець з «Азовсталі» глузував над окупантами

    Боєць з&nbsp;&laquo;Азовсталі&raquo; вирішив потролити окупантів - «Всіх вбити». Як сміливий українець з «Азовсталі» глузував над окупантами
    Боєць з «Азовсталі» вирішив потролити окупантів

    Захисник України здивував окупантів своїми татуюваннями

    Український військовий з «Азовсталі» з позивним Хімік без жодного страху спілкується з російськими окупантами. Відповідне відео було розміщене в мережі.

    Зокрема, українець здивував окупантів своїми татуюваннями. На питання ж, що означає малюнок з текстом «Всіх вбити», Хімік жартома відповів, що цей вислів належить царю Леоніду.

    Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

    18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

    20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з комбінату найближчим часом вдасться поховати з почестями.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    «Всіх вбити». Як сміливий українець з «Азовсталі» глузував над окупантами