«Всіх вбити». Як сміливий українець з «Азовсталі» глузував над окупантами
Захисник України здивував окупантів своїми татуюваннями
Український військовий з «Азовсталі» з позивним Хімік без жодного страху спілкується з російськими окупантами. Відповідне відео було розміщене в мережі.
Зокрема, українець здивував окупантів своїми татуюваннями. На питання ж, що означає малюнок з текстом «Всіх вбити», Хімік жартома відповів, що цей вислів належить царю Леоніду.
Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.
18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.
20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з комбінату найближчим часом вдасться поховати з почестями.