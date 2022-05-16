Українських військових вивозять із «Азовсталі» на автобусах – Reuters (відео)

На «Азовсталі» перебувають близько 600 поранених українських вояків

Офіційної інформації від української влади ще немає

Близько десяти автобусів із українськими військовими покинули завод «Азовсталь». Про це повідомляє агентство Reuters.

Офіційної інформації від української влади ще немає.

У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.

Скільки людей було на борту встановити не вдалося.

За оцінками, на території величезного заводу перебуває близько 600 бійців, у тому числі десятки поранених.

Reuters опублікувало фото того, як «автобуси з українськими військовослужбовцями з «Азовсталі» виїжджають з Маріуполя».

Тим часом проросійські медіа стали розповсюджувати відео, на якому з машини швидкої допомоги з номерами так званої «ДНР» вивантажують нерухому людину; її називають військовослужбовцем «Азова», підтвердження цього немає. Де це відбувається – незрозуміло.

Зазначимо, що раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про переговори з порятунку поранених захисників Маріуполя: «В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. У той же час віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених».

Також, у своєму зверненні комбат «Азову» Денис Прокопенко заявив про виконнаня наказу вищого військового командування України задля збереження життів.

«З метою порятунку життя весь Маріупольський гарнізон виконує ухвалене рішення Верховного Військового Головного управління та сподівається на підтримку українського народу», – йдеться у повідомленні полку «Азов».

У ньому йдеться, що захисники Маріуполя на південному сході протрималися 82 дні, вигравши час для решти України для боротьби з російськими окупантами та забезпечивши західне озброєння, необхідне для протистояння нападу Росії.

Прокопенко не уточнив, які дії вживають захисники. Відео було оприлюднено через кілька годин після того, як Росія заявила, що погодилася евакуювати поранених українських військових до медичного закладу в підконтрольному Росії місті Новоазовську.

Російські пропагандисти повідомляють, що українські військові здалися в полон і їх везуть до «ДНР».

Українські Telegram-канали повідомляють, що це було не здавання в полон, як це подавали ЗМІ РФ. Це був обмін тяжкопоранених українських військових на російських військовополонених. Рішення приймалося на найвищому рівні.

Наразі офіційної інформації про евакуації військових з «Азовсталі» немає.

Радник президента України Олексій Арестович сказав, що Володимир Зеленський виступить з окремим зверненням щодо того, що відбувається зараз у Маріуполі. Сам він від коментарів відмовився.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 травня, у Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

Наразі на «Азовсталі» окупанти намагаються заблокувати вихід з бункерів.

Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі «Азовсталь», перебувають у вкрай складній ситуації. На території заблокованого окупантами заводу є близько 600 поранених українських захисників.