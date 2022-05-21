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    Події в Україні

    У Житомирі лунають вибухи: що відбувається в місті

    У Житомирі 21 травня неспокійно - У Житомирі лунають вибухи: що відбувається в місті
    У Житомирі 21 травня неспокійно
    фото ілюстративне

    У Житомирі працюють українські військові

    Сьогодні, 21 травня, у Житомирі чути гучні вибухи. Мер міста Сергій Сухомлин заспокоїв житомирян, що це не ворожий обстріл.

    «Житомир! Так, сьогодні дійсно гучно! Працюють військові! То так треба», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

    Проте Сухомлин закликав житомирян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. «Сигнали тривоги – не ігноруємо! Ворог не спить. Війна не скінчилася!» – зазначив він.

    Нагадаємо, 20 травня російські військові здійснили атаку по Житомирській області. Були зафіксовані два вибухи у місті Малин.

    Внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків. Поранення отримали троє людей.

    21 травня по території Рівненської області завдано ракетного удару. Ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури.

    Також сьогодні російські окупанти здійснили ракетний обстріл Вінниччини. Спрацювала ППО. Ракету було збито біля Немирова.

    Крім того, 21 травня о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території по Сумщині. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району. Спостерігачі зафіксували шість «прильотів» у бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.

    Теги: росія окупанти війна Житомир Україна окупація #stoprussia
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    У Житомирі лунають вибухи: що відбувається в місті