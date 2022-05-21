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    Економіка та фінанси

    Україна налагодила альтернативні маршрути для експорту продовольства

    Експорт зерна буде здійснюватися наземними маршрутами - Україна налагодила альтернативні маршрути для експорту продовольства
    Експорт зерна буде здійснюватися наземними маршрутами
    фото з відкритих джерел

    Кулеба закликає Росію зняти блокаду з експорту українського зерна

    Україна разом із партнерами налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольства до Африки, щоб врятувати континент від голоду. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

    «Росія наражає мільйони людей на ризик голоду, блокуючи наші порти. Разом із партнерами Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту та порятунку Африки та інших регіонів від голоду», – написав він.

    Кулеба зазначив, що Росія має зняти блокаду, щоб дозволити вільний експорт продовольства.

    Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

    За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

    Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

    Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

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    Теги: росія окупанти війна зерно Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Україна налагодила альтернативні маршрути для експорту продовольства