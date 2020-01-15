Російські чиновники крадуть, як в останній день

В Росії вже багато років - бенкет під час чуми

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На днях нас всех удивил Алексей Кудрин, заявивший, что по данным Счетной Палаты, из бюджета воруют в год ... 2-3 млрд.целковых. Правда, он тут же оговорился: это по возбужденным уголовным делам. Цифра смешная, потому что только у 2-х полковников МВД и ФСБ (Захарченко и Чекалина) было изъято, если верить данным СКР, более 20 млрд. в рублевом эквиваленте.

Если кто еще помнит выступление Медведева в бытность его президентом РФ, он однажды заявлял, что бюджетное воровство в РФ составляет ОДИН ТРИЛЛИОН в год.($ тогда был по 30₽). Мне довелось по горячим следам побеседовать с одним высокопоставленным чиновником, участвовавшим в подготовке этого смелого заявления. В доверительной обстановке он тогда поведал мне, что на самом деле по собранным ими данным объем хищений из бюджетов был в три(!) раза больше(в долларах порядка 100 млрд.!), но они не решились включить такие ошеломляющие цифры в выступление Медведева. Представьте, речь шла ТОЛЬКО О БЮДЖЕТНОМ ВОРОВСТВЕ!

А сколько в стране разворовывается в госкорпорациях, ФГУПАХ, МУПах, Фондах и прочих околобюджетных структурах! А объем взяток, откатов, заносов и распилов в бизнесе?! Однажды мне позвонил крупный руководитель строительного бизнеса из Питера, он спрашивал совета, как ему поступить с предложением, от которого «трудно отказаться». Его включили в серьезный и дорогой проект дорожного строительства… при условии отката в 50%. У него тогда это был первый опыт, и он испугался, что когда-нибудь его посадят. Ведь надо было либо смету раздувать вдвое, либо халтурить на качестве (а там были и мосты!) В случае отказа его компания теряла львиную долю рынка и заказов.

А рекорд по откатам, известный мне, однажды составил… 90%(!!!), которые московские чиновники потребовали с одного научно-производственного Института на изготовлении медицинских препаратов (он там был монополистом). Вопрос стоял перед директором очень просто: либо ты соглашаешься, либо мы тебя полностью разорим. Директор боялся, чуть не плакал, но принял условия из миллиардного заказа «вернуть» почти 900 млн.

С тех пор масштабы коррупции в России не снизились. Наоборот, выросли: сегодня чинуши воруют, как в последний день. Реальный объем всеобщего должностного воровства, по оценкам многих экспертов, составляет никак не менее 8-10 триллионов рублей в год. Львиная доля украденного выводится разными путями за рубеж (объем «бегства капитала» даже по официальным данным колеблется от 50 до $ 150 млрд. в год), остальное тратится на роскошную жизнь СОТЕН ТЫСЯЧ СЕМЕЙ чиновников и придворных бизнесменов в стране. Откуда, думаете, у них имения, дворцы, пентхаузы, дорогущие джеты и лимузины? Почему в России продаются самые дорогие и крутые колье и часы, почему цены в люксовых московских ресторанах давно переплюнули парижские или лондонские? Просто в России денег — как у дурака махорки, их просто немерено. Россия — самая богатая (ресурсная) страна, единственная в мире, способная выжить при запредельном масштабе воровства и коррупции.

На самом деле коррупция, главная «скрепа» нынешней вертикали власти, лишает Россию и наш народ будущего. Она уничтожает экономику, научно-технический прогресс, образование, медицину, вообще всю социальную сферу. Разрушает мораль и нравственность, превращает в химеру законность, справедливость, правосудие, лишает людей надежды и веры. Коррупция — страшная штука, способная убивать и ломать миллионы судеб. Она представляет собой смертельную опасность для сохранения России как единого государства. Но пока власть в стране бесконтрольна, несменяема и представляет собой способ сверхбыстрого обогащения — коррупция как ржавчина будет продолжать разъедать основы российской государственности до тех пор, пока ее конструкция не рухнет.

Словом, в России уже много лет — пир во время чумы. Пир в богатейшей стране мира, где народ в большинстве своем доведен до бедности и даже нищеты, безверия и каждодневной борьбы за выживание.

Джерело: Эхо Москвы

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