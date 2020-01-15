Ryanair запустив ще один рейс з Польщі до України



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15 січня літак з реєстраційним номером SP-RSB приземлився в Херсоні, в 10:30 літак вилетів до Катовіце

Перельоти за маршрутом Катовіце-Херсон будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і неділях

Ірландський лоуостер Ryanair 15 січня виконав перший рейс за маршрутом з польського Катовіце в Херсон. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Зазначається, що літак з реєстраційним номером SP-RSB виконав рейс FR5029 і приземлився в Херсоні в 10:07. В 10:30 літак вилетить в зворотному напрямку - в Катовіце.

«Перельоти за маршрутом Катовіце-Херсон будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і неділях», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з 1 квітня цього року Ryanair запускає рейси зі Львова до Познані.

Нагадаємо, Ryanair з початком дії наприкінці березня 2020 року літнього розкладу польотів припинить виконувати рейси з Києва до Нюрнберга (Німеччина) і Скавсти (100 км на північний захід від Стокгольма, Швеція).

Як повідомлялося, Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова.

Нагадаємо, за 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України.

Ryanair вийшов на український ринок в 2018 році. Перші місяці лоу-кост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала рейси з Харкова і Одеси.

Раніше повідомлялося, що австрійський лоукостер Laudamotion, який є дочірньою компанією Ryanair, відкриває рейси з Херсона у Вену. Рейси стартують з 30 березня 2020 року. Польоти будуть здійснюватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. Згідно з даними бронювання, мінімальна ціна квитка в одну сторону становить 26 євро.