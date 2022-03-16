Як розпізнати броньовані машини окупантів (відео)

Для того, аби допомогти цивільним навчитися розрізняти окупантську техніку, і щоб інформація, яку українці надають нашим захисникам, була більш точною і повною, Bihus.Info публікує серію оглядів ворожої техніки.

Оскільки на озброєнні як України, так і Росії лишилося багато совкового спадку, то огляди будуть зосереджені на тій російській техніці, яка є суто російською, і на озброєнні у ЗСУ відсутня.

Для того щоб процес знищення та захоплення ворожої техніки йшов активніше та ефективніше, українські військові та спецслужби просять повідомляти їм інформацію про місцезнаходження та переміщення ворожої техніки та солдат. Це можна зробити різними способами: