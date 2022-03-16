Як розпізнати броньовані машини окупантів (відео)
Кожен українець може зробити більш ефективним процес знищення та захоплення ворожої техніки
Станом на 15 березня, за даними Генштабу, вже знищено 404 ворожі танки, 1279 бойових броньованих машин, 150 артсистем і 640 автомобілів. Окрім того, багато ворожої техніки захоплено в працездатному стані, вона може працювати на користь української армії.
Для того, аби допомогти цивільним навчитися розрізняти окупантську техніку, і щоб інформація, яку українці надають нашим захисникам, була більш точною і повною, Bihus.Info публікує серію оглядів ворожої техніки.
Оскільки на озброєнні як України, так і Росії лишилося багато совкового спадку, то огляди будуть зосереджені на тій російській техніці, яка є суто російською, і на озброєнні у ЗСУ відсутня.
Для того щоб процес знищення та захоплення ворожої техніки йшов активніше та ефективніше, українські військові та спецслужби просять повідомляти їм інформацію про місцезнаходження та переміщення ворожої техніки та солдат. Це можна зробити різними способами:
- Telegram-бот СБУ STOP Russian War @stop_russian_war_bot
- Telegram-бот СБУ спільно з Повернись живим – Я знайшов окупанта! @pravda_of_russia_bot (також сайт www.findokupant.com)
- Telegram-чат небайдужих активних громадян, які передають інформацію до спецслужб Переміщення Окупантів ЧАТ @vseodnoikhnesadyat
Джерело: Bihus.info