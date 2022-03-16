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    На Херсонщині оккупанти можуть їздити на крадених авто із написом «Квочка»

    Дуже іронічно, що окупанти обрали саме такі автомобілі - На Херсонщині оккупанти можуть їздити на крадених авто із написом «Квочка»
    Дуже іронічно, що окупанти обрали саме такі автомобілі
    фото з відкритих джерел

    Машини були викрадені з птахофабрики «Чорнобаївська»

    Агрохолдинг «Авангард», виробник яєць торговельної марки «Квочка», попереджає про те, що російські окупанти вкрали в Херсонській області шість брендованих під перевезення яєць вантажівок, і повідомляє номери реєстрації цих автомобілів.

    Брендовані вантажні автомобілі з написами «Квочка» були вкрадені російськими окупантами з птахофабрики «Чорнобаївська», яка опинилась в зоні окупації російськими військами.

    З якою метою були викрадені автомобілі, наразі невідомо, але вочевидь вони можуть використовуватись для перевезення особового складу агресора чи вчинення провокацій. Агрохолдинг «Авангард» просить усіх, хто побачить брендовані автомобілі «Квочка» з зазначеними нижче номерами державної реєстрації, бути вкрай обережними і повідомляти про пересування цих вантажівок територією України правоохоронні органи.

    Окупанти можуть використовувати для вчинення злочинів автомобілі з такими номерними знаками: АА9508ОО, КА2368СВ, КА2643ЕХ, АА958700, АА8971РР, АА9155ХС.

    Нагадаємо, що найбільша в Європі птахофабрика «Чорнобаївська» у Херсонській області через воєнні дії з боку РФ залишилася без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць та вивозити готову продукцію, що загрожує вимиранням та подальшою екологічною катастрофою.

    Птахофабрика повністю знеструмлена, а виробництво повністю зупинено. Частину готової продукції і курей попри обстріли вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина з 3 млн птахів гине через неможливість її годування.

    Теги: окупанти війна машини агрохолдинг Авангард #stoprussia
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    На Херсонщині оккупанти можуть їздити на крадених авто із написом «Квочка»