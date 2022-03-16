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    Дводенна комендантська година у Києві: Жирнов пояснив, що відбувається у місті

    Комендатнська година діє у столиці до 7 ранку 17 березня&nbsp; - Дводенна комендантська година у Києві: Жирнов пояснив, що відбувається у місті
    Комендатнська година діє у столиці до 7 ранку 17 березня 
    фото з відкритих джерел

    Цивільному населення голова військової адміністрації порадив набратися терпіння та виконувати вимоги влади для власної безпеки

    Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов пояснив посилення комендантської години у столиці міркуваннями безпеки.

    Жирнов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що час комендантської години визначається командувачем оборони столиці. Перед цим він оцінив наявний стан справ і перелік запланованих завдань.

    «Ця інформація є закритою і не підлягає для коментування. Єдине можу сказати, що сплановані серйозні заходи щодо знищення ДРГ противника та інших сил окупантів, які хочуть оволодіти Києвом. Ми працюємо на випередження», – заявив генерал.

    Він також додав, що для особового складу тероборони ніяких змін не настало, вони працюють у штатному режимі та відповідно до визначених завдань. Цивільному ж населення голова військової адміністрації порадив набратися терпіння та виконувати вимоги влади для власної безпеки.

    Раніше ми повідомляли, що через активізацію атак ворога на столицю України Київ, у місті змінено час комендантської години, вона діє з вечора 15 березня, сьогодні цілий день і до ранку 17 березня.

    Услід за Києвом комендантську годину на два дні запровадили у всій області.

    Важливо знати, що «Укрзалізниця» змінила розклад поїздів через комендантську годину у Києві.

    Додамо, що Рада продовжила воєнний стан на 30 діб.

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    Теги: Київ Андрій Крищенко військові воєнний стан поліція комендантська година
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    Дводенна комендантська година у Києві: Жирнов пояснив, що відбувається у місті