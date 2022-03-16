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    Події в Україні

    Україна взяла у полон майже тисячу російських військових

    Росіяни почали самі здаватися у полон, аби не бути вбитими&nbsp; - Україна взяла у полон майже тисячу російських військових
    Росіяни почали самі здаватися у полон, аби не бути вбитими 
    фото: Сухопутні війська

    Полонені дають свідчення, які допоможуть у розслідуванні прокурора Міжнародного кримінального суду у Гаазі

    Президент Володимир Зеленський поспілкувався з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Він повідомив Хану, що Україна взяла в полон близько тисячі російських військовослужбовців.

    «Всі розуміють, що відбувається. Є люди, є до тисячі вже полонених, є свідки, є відеосвідчення, є все», – каже Зеленський.

    Президент наголосив, що всі злочинці, які принесли страждання Україні і забрали життя людей, повинні бути притягнуті до відповідальності.

    Карім Хан висловив сподівання на ефективну співпрацю з Україною, отримання необхідної інформації.

    Він розповів, що бачив фото Маріуполя та інших міст України, людей, які зазнали страждань, і наголосив, що закон повинен іти зараз уперед та використовуватись для захисту цих людей.

    «Насправді, дуже історичне об’єднання відбулося міжнародної спільноти. 41 країна за 48 годин після мого запрошення - від Колумбії до Японії, багато європейських країн, вони зрозуміли, що верховенство права не може жити просто в університетах і в судах. Це треба впроваджувати в реальності, якщо ми хочемо, щоб була справедливість», – підкреслив прокурор.

    Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

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    Теги: росія війна полон Міжнародний кримінальний суд військові обмін полоненими розслідування Україна Міжнародний суд ООН
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    Україна взяла у полон майже тисячу російських військових