Як Секретна служба США захищає президента (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для охорони президента США недостатньо просто бути готовим до бою

Керівник бюро «Голосу Америки» в Білому домі Стів Герман побував на тренувальній базі в Лорелі, штат Меріленд. Там навчаються водінню авта всі співробітники Секретної служби США.

Тим часом Дональд Трамп звільнив директора Секретної служби через день після заміни міністра внутрішньої безпеки США. Мова йде про Рендольфа Аллеса. Він займав свою посаду з квітня 2017 року. Своїм підлеглим він надіслав листа, який потрапив до телеканалу CNN. У ньому генерал-майор пише, що президент вирішив провести плавну зміну керівництва в агентстві, і він має намір підкоритися.

Причина вже другої відставки за два дні не називається. Але CNN зазначає: ротація відбулася незабаром після інциденту в закритому для громадськості президентському клубі Mar-a-Lago. У нього змогла проникнути громадянка Китаю з чотирма мобільними телефонами, ноутбуком і зовнішнім носієм, що містив шкідливі програми. Новим головою Секретної служби стане Джеймс Мюррей, який до цього керував її вашингтонським відділенням.

Джерело: Радіо Свобода