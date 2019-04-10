  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Як Секретна служба США захищає президента (відео)

    • Розсилка
    Як Секретна служба США захищає президента (відео)

    Для охорони президента США недостатньо просто бути готовим до бою

    Керівник бюро «Голосу Америки» в Білому домі Стів Герман побував на тренувальній базі в Лорелі, штат Меріленд. Там навчаються водінню авта всі співробітники Секретної служби США.

    Читайте також

    Тим часом Дональд Трамп звільнив директора Секретної служби через день після заміни міністра внутрішньої безпеки США. Мова йде про Рендольфа Аллеса. Він займав свою посаду з квітня 2017 року. Своїм підлеглим він надіслав листа, який потрапив до телеканалу CNN. У ньому генерал-майор пише, що президент вирішив провести плавну зміну керівництва в агентстві, і він має намір підкоритися.

    Причина вже другої відставки за два дні не називається. Але CNN зазначає: ротація відбулася незабаром після інциденту в закритому для громадськості президентському клубі Mar-a-Lago. У нього змогла проникнути громадянка Китаю з чотирма мобільними телефонами, ноутбуком і зовнішнім носієм, що містив шкідливі програми. Новим головою Секретної служби стане Джеймс Мюррей, який до цього керував її вашингтонським відділенням.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ