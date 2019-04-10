Україна не потребує референдуму щодо вступу до НАТО - Геращенко



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Для мене заяви про референдум по НАТО і автономію Макеєвки чи Горлівки - з однієї методички, - заявила віце-спікер

Вступ до Північноатлантичного альянсу не потребує жодного референдуму, на відміну від вступу до Європейського союзу. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Вступ до НАТО не потребує жодного референдуму. На відміну від вступу до ЄС», - заявила Геращенко у Facebook.

«Донецьк і Луганськ повернуться в Україну. Але точно не на умовах Кремля. Крим теж повернеться, попри весь спротив Кремля. Донецьк і Луганськ, як і жоден інший регіон, не можуть і не будуть блокувати наш шлях до ЄС і НАТО», - додала перший віце-спікер парламенту.

Окрім того, вона вказала, що мінські угоди "визначають особливості місцевого самоврядування двох окупованих регіонів (для їх плавного повернення в юридичне поле України), але там немає жодного слова про автономію". При цьому вона підкреслила, що ні про яку автономію там не йдеться і ВР це не підтримає.

Раніше кандидат у президенти Зеленський запропонував провести референдум щодо вступу України в НАТО.

Крім того він пообіцяв жителям окупованих територій пенсії, які їм і так виплачують.

Також зазначимо, що у Сенаті США запропонували стратегію підтримки України.