В Одесу прибула партія американських військових джипів



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Автомобілевоз Sea Amazon прибув в Одесу

У позашляховиків восьмициліндровий дизельний двигун об'ємом 6,2 л і потужністю 160 к.с

В Одеський порт у вівторок, 9 квітня, прибула партія військової техніки для Збройних сил України. Автомобілевоз Sea Amazon під прапором Мальти доставив зі Сполучених Штатів 175 тонн озброєння, в тому числі 35 військових позашляховиків HMMWV. Про це пише «Думская».

Судно пришвартувалося до причалу №1к приблизно о 8:00.

Це вже третя партія HMMWV, що надійшла в Україну після початку війни. Перша була в 2015-му, друга - восени 2017-го. Всього, за різними даними, американці передали нам до 300 машин. Відзначимо, що на озброєнні ЗСУ ці автомобілі знаходяться з 2001 року. В основному ними оснащуються десантно-штурмові бригади.

У HMMWV восьмициліндровий дизельний двигун об'ємом 6,2 л і потужністю 160 к.с. Машина здатна розганятися до 113 км/год, при цьому витрата палива - від 16 до 23 л на 100 км. Маса авто - 2359 кг, вантажність - дві тонни. Екіпаж - до п'яти чоловік, з яких один водій і один стрілець.