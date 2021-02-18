Як виглядає екстремальна посадка новітнього літака-розвідника U-2 (відео)

U-2 є одним з найскладніших в управлінні літаків в світі, особливо при приземленні

При посадці літак сідає одночасно на носову і хвостову стійки

Екстремальну посадку висотного літака-розвідника U-2 Військово-повітряних сил (ВПС) США показали на відео. Відповідний ролик виклав в Instagram колишній пілот-інструктор Росс Франкемон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ross Franquemont (@extremeross)

Американське видання The Drive зазначає, що U-2 є одним з найскладніших в управлінні літаків в світі, особливо при приземленні. Згідно з інформацією журналістів, дані обставини зумовлюють високі вимоги до фізичної і психологічної підготовки пілотів.

Згідно з відкритими даними, особливістю U-2 є наявність шасі велосипедного типу та додаткових стійок під крилами. При посадці літак сідає одночасно на носову і хвостову стійки, балансуючи кермом крену до повної втрати швидкості, після чого лягає на консоль крила.