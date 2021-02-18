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    Як виглядає екстремальна посадка новітнього літака-розвідника U-2 (відео)

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    U-2 є одним з найскладніших в управлінні літаків в світі, особливо при приземленні - Як виглядає екстремальна посадка новітнього літака-розвідника U-2 (відео)
    U-2 є одним з найскладніших в управлінні літаків в світі, особливо при приземленні

    При посадці літак сідає одночасно на носову і хвостову стійки

    Екстремальну посадку висотного літака-розвідника U-2 Військово-повітряних сил (ВПС) США показали на відео. Відповідний ролик виклав в Instagram колишній пілот-інструктор Росс Франкемон.

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    Допис, поширений Ross Franquemont (@extremeross)

    Американське видання The Drive зазначає, що U-2 є одним з найскладніших в управлінні літаків в світі, особливо при приземленні. Згідно з інформацією журналістів, дані обставини зумовлюють високі вимоги до фізичної і психологічної підготовки пілотів.

    Згідно з відкритими даними, особливістю U-2 є наявність шасі велосипедного типу та додаткових стійок під крилами. При посадці літак сідає одночасно на носову і хвостову стійки, балансуючи кермом крену до повної втрати швидкості, після чого лягає на консоль крила.

    Теги: США авіація літак
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