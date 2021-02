У США підірвали будівлю Trump Plaza

В американському місті Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, підірвали будівлю Trump Plaza, в якому раніше були готель та казино. Споруда була закинута кілька років і почала руйнуватися.

Про це повідомляє Associated Press.

Будівлю, яка колись належала 45-му президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, знесли серією керованих вибухів. Вона обрушилася за 20 секунд. Від казино залишилася купа уламків заввишки близько восьми поверхів, їх приберуть до початку літа.

Just now: Former President Trump’s Atlantic City hotel is demolished.



Once a Boardwalk staple, Trump Plaza Hotel and Casino has been closed since 2014. pic.twitter.com/DM7eBB3gEY