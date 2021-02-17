У США підірвали будівлю Trump Plaza

Будівлю, яка колись належала Трампу, знесли серією керованих вибухів: вона обрушилася за 20 секунд

Trump Plaza відкрили в 1984 році, і якийсь час це було найуспішніше казино в Атлантік-Сіті

В американському місті Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, підірвали будівлю Trump Plaza, в якому раніше були готель та казино. Споруда була закинута кілька років і почала руйнуватися.

Про це повідомляє Associated Press.

Будівлю, яка колись належала 45-му президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, знесли серією керованих вибухів. Вона обрушилася за 20 секунд. Від казино залишилася купа уламків заввишки близько восьми поверхів, їх приберуть до початку літа.

Just now: Former President Trump’s Atlantic City hotel is demolished.



Once a Boardwalk staple, Trump Plaza Hotel and Casino has been closed since 2014. pic.twitter.com/DM7eBB3gEY — The Recount (@therecount) February 17, 2021

Деякі фрагменти будівлі можуть використовувати захисники навколишнього середовища, які хочуть побудувати штучний рибальський риф біля узбережжя Атлантік-Сіті.

Багато американських телеканалів транслювали знесення споруди. Ведучі назвали його «нищівним кінцем правління» Трампа.

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021

В комплекс Trump Plaza входить ще кілька будівель - найближчим часом їх знесуть із застосуванням важкої техніки.

Хоча будинок побудував Трамп, тепер він належить іншому мільярдерові Карлу Айкану, який у 2016 році придбав збанкрутіле казино.

Раніше влада виставила на аукціон право натиснути кнопку підриву будівлі з нагоди поразки Трампа на виборах. Вони хотіли зібрати кошти на міський юнацький клуб з професійним навчанням підлітків. В підсумку гроші пожертвували низкаа фірм і Hard Rock Hotel and Casino.

Trump Plaza відкрили в 1984 році, і якийсь час це було найуспішніше казино в Атлантік-Сіті. Готель-казино Trump Plaza закрили в 2014 році.