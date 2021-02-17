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    У США підірвали будівлю Trump Plaza

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    Будівлю, яка колись належала Трампу, знесли серією керованих вибухів: вона обрушилася за 20 секунд - У США підірвали будівлю Trump Plaza
    Будівлю, яка колись належала Трампу, знесли серією керованих вибухів: вона обрушилася за 20 секунд
    Фото: обвалення будівлі Trump Plaza (скрін)

    Trump Plaza відкрили в 1984 році, і якийсь час це було найуспішніше казино в Атлантік-Сіті

    В американському місті Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, підірвали будівлю Trump Plaza, в якому раніше були готель та казино. Споруда була закинута кілька років і почала руйнуватися.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Будівлю, яка колись належала 45-му президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, знесли серією керованих вибухів. Вона обрушилася за 20 секунд. Від казино залишилася купа уламків заввишки близько восьми поверхів, їх приберуть до початку літа.

    Деякі фрагменти будівлі можуть використовувати захисники навколишнього середовища, які хочуть побудувати штучний рибальський риф біля узбережжя Атлантік-Сіті.

    Багато американських телеканалів транслювали знесення споруди. Ведучі назвали його «нищівним кінцем правління» Трампа.

    В комплекс Trump Plaza входить ще кілька будівель - найближчим часом їх знесуть із застосуванням важкої техніки.

    Хоча будинок побудував Трамп, тепер він належить іншому мільярдерові Карлу Айкану, який у 2016 році придбав збанкрутіле казино.

    Раніше влада виставила на аукціон право натиснути кнопку підриву будівлі з нагоди поразки Трампа на виборах. Вони хотіли зібрати кошти на міський юнацький клуб з професійним навчанням підлітків. В підсумку гроші пожертвували низкаа фірм і Hard Rock Hotel and Casino.

    Trump Plaza відкрили в 1984 році, і якийсь час це було найуспішніше казино в Атлантік-Сіті. Готель-казино Trump Plaza закрили в 2014 році.

    Теги: вибух США Дональд Трамп гральний бізнес будинок готель
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