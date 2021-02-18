Що сказав Трамп? Політик сам зателефонував журналістам

В розмові з медійниками Дональд Трамп не оминув тему виборів

Колишній президент вперше поспілкувався із ЗМІ, після того, як залишив пост глави США

Колишній президент США Дональд Трамп вперше після того, як покинув Білий дім, поспілкувався із журналістами. До того, ще й сам зателефонував ефір телеканалу Fox News.

Політик подзвонив, аби висловити співчуття у зв'язку зі смертю радіоведучого Раша Лімбо. Журналіст був одним з перших прихильників Трампа.

Це – перша поява Трампа у ЗМІ, відколи він покинув Білий дім 20 січня. Політик не давав інтерв'ю навіть коли розгортався його другий процес імпічменту.

Однак цього разу не оминув тему виборів.

«Раш думав, що ми перемогли. І я теж, до речі. Думаю, що ми суттєво виграли», – вкотре підкреслив Трамп.

Трамп вшанував пам'ять Лімбо та згадував про його підтримку протягом своєї політичної кар'єри. «Легенд не так багато. Але він – легенда», – наголосив експрезидент.

Політик назвав радіоведучого «вуличним розумником» і «великим джентльменом». А також запевнив, що у нього був «неймовірний інстинкт до політики та життя».

Крім цього, Трамп розповів, що розмовляв з Лімбо напередодні його смерті. Стан журналіста погіршився після того, як у нього діагностували рак.

За інформацією The Hill, Лімбо був одним з перших прибічників Трампа на праймеріз Республіканської партії ще у 2016 році.

Трамп пригадав, що журналісту сподобався «його досить суперечливий виступ», коли той вперше оголосив про намір балотуватися у президенти США.

Як повідомлялося раніше, Трамп закликав республіканців скинути свого лідера. Він розкритикував лідера Республіканської партії Мітча Макконнелла, закликавши політичну силу позбутися його.



