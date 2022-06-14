Загарбники вбили 288 дитини. Понад 30 із них були розстріляні (відео)

Журналісти проаналізували дані понад 200 випадків смертей

Згідно з даними ООН, від початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло 288 дитини. Ці діти гинули не лише від російських ракетних ударів та обстрілів з артилерії. Десятки дітей загинули від вогнепальної зброї, після пострілів з близької відстані, йдеться у матеріалі Данила Мокрика для Bihus.Info.

Журналісти проаналізували дані понад 200 випадків смертей дітей, і виявили, що у понад 30 випадках діти загинули не внаслідок «невибіркових» ударів з далекої відстані, а внаслідок розстрілів зблизька.

Особливо частими є випадки, коли російські військові розстрілювали цивільні автомобілі з дітьми під час спроб евакуації.

Коли Чернігів активно обстрілювали російські війська, Олександр з братом і Діана з матір’ю тікали в безпечне місце. В одному селі росіяни почали безперервно обстрілювати їхню машину з танка. В результаті Діана залишилась без двох пальців, а 15-річний брат Олександра помер на місці. Мати Діани проповзла з ними 150 метрів до кущів, перш ніж виявилось, що повзла вона буквально без одного боку. Нутрощі вже були назовні. Там вона померла.

«Історія цієї евакуації страшна, але про неї мусить знати світ, аби не бажати «зберегти «обличчя» Путіна». Тому що таких історій сотні. І найстрашніше, що вже щонайменше 288 українських дітей загинуло від рук окупантів», – вважають журналісти.

Нагадаємо, діти зможуть виїжджати за кордон лише за наявності згоди Національної соціальної сервісної служби, без нотаріального засвідчення документів. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.