Уряд спростив виїзд дітей за кордон

У МВС розповіли, які документи необхідні зараз для виїзду дитини за кордон

В Україні на час дії воєнного стану спростили процедуру виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Діти зможуть виїжджати лише за наявності згоди Національної соціальної сервісної служби, без нотаріального засвідчення документів. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє пресслужба МВС.

Відповідно до нової постанови, під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому при подачі пакета документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їх нотаріальне засвідчення.

У відомстві додали, що зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним і мати гарантії повернення їх в Україну.

Які документи потрібні для проходження прикордонного контролю

Згода Національної соціальної сервісної служби на виїзд групи дітей.

Списки групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують їх.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини.

Погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд за кордон.

Заява батьків на виїзд дитини за кордон, завірена службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків).

«Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в’їзду в Україну або виїзду з України проставляє на списку штампи з відмітками «Виїзд» або «В’їзд», а також «Державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися, зокрема осіб, які супроводжують групу дітей», – пояснили у МВС.

Нагадаємо, раніше кандидат юридичних наук Григорій Усатий пояснив, які потрібні документи для виїзду дитини за кордон.

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