Суд заборонив партії херсонських зрадників Сальдо та Стремоусова

В Україні заборонена діяльність ще двох проросійських партії

Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію колишнього херсонського голови «Блок Володимира Сальдо» та партію «Держава», де членом ради розвитку був херсонський колаборант Кирило Стремоусов. Про це повідомляє «Рух ЧЕСНО».

Стремоусов, як і Сальдо, одразу після окупації Херсонщини, перейшов на бік Росії.

Майно цих партій та всіх їхніх осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Це вже п’ята та шоста проросійські партії, які за останні дні були заборонені в судовому порядку.

Що відомо про Володимира Сальдо та його партію

Партія названа на честь колишнього мера Херсона Володимир Сальдо. Регіональний проросійський політичний проєкт зареєстрували у 2019 році, незадовго до місцевих виборів 2020 року. Від партії в мери Херсона висувався Володимир Сальдо. Його кандидатура підтримала партія ОПЗЖ. За результатами голосування партія отримала своїх представників у облраді Херсонщини та міській раді, відповідно 5 і 9. Ще кілька мандатів отримали депутати селищних та районних рад.

Прокуратура області відкрила проти Сальдо провадження, оскільки він став одним зрадників Херсонщини, які взяли російський паспорт.

Крім Сальдо, у партії є ще три зрадники, які входять у так званий «Комитет спасення Херсонщины «За мир и порядок». Чинний депутат міськради Ігор Семенчев вже отримав підозру у державній зраді. До цього комітету входить також депутат райради Сергій Черевко та кандидат в депутати райради від «Блок Володимира Сальдо» Дмитро Савлученко.

Що відомо про партію «Держава»

Як і партія Сальдо, з-поміж учасників цього політичного проєкту є низка колаборантів. Це зокрема херсонський колаборант Кирило Стремоусов, який входив у раду розвитку партії, голова партії Дмитро Василець, якого звинувачують у сприянні діяльності терористичної організації, членкиня політради партії Вікторія Шилова та член партії Олександр Семченко.

Партія «Держава» була зареєстрована понад 23 роки тому — 1999 року. Засновниками партії були Володимир Бачигін та Наталія Шмигіна, першим головою партії був Василь Шевченко. У парламентських виборах 2002 року партія участі не брала. Політсила «Держава» позиціонувала себе як лівоцентристська та проросійська партія, заявляла про тисячі членів та осередків у всіх регіонах країни.

У 2021 році партія «Держава» здійснила ребрендинг і взяла за основу державний знак якості радянського союзу, але надала йому власного трактування – назвала знаком якості політики. Риторика та погляди представників партії протягом усього часу існування політсили були побудовані довкола класичних проросійських кліше та наративів – від симбіозу радянського минулого та православних свят, до конспірології та антивакцинаторства, «закордонного управлінням», «тарифного і економічного геноциду» та бажання «вставать с колен».

У 2020 році партію очолив блогер та пропагандист, якого раніше арештовували за звинуваченнями в допомозі російським бойовикам та за сприяння сепаратистському телеканалу «Новороссия ТВ», Дмитро Василець.

Нагадаємо, першою партією, яку суд заборонив ще 8 червня, став «Опозиційний блок». 13 червня, Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив партію «Соціалісти». 14 червня суд заборонив партію «Наші».

Мін’юст подав позови про заборону 11 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність «призупинила» Рада нацбезпеки і оборони (РНБО). Серед них «Опозиційна платформа – За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія», «Наші», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо».

Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1 щодо заборони проросійських партій, «за» проголосували 330 депутатів. Автори закону переконані, що заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету. Президент підписав закон 14 травня.

Також Верховна Рада пропонує застосовувати люстрацію до засновників та членів 11 політичних партій.

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