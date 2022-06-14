ЗСУ показали фрагмент бою Іноземного легіону на Донбасі (відео)

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Іноземний легіон захищає Україну на Донбасі. Щодня бійці з різних країн протистоять російським окупантам в гарячих точках.

Українські захисники показала відео, як працюють іноземні добровольці, які захищають нашу країну нарівні з українцями. Відео опублікував Оперативний ЗСУ.

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