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  4. ЗСУ показали фрагмент бою Іноземного легіону на Донбасі (відео)
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    Події в Україні

    ЗСУ показали фрагмент бою Іноземного легіону на Донбасі (відео)

    ЗСУ показали фрагмент бою Іноземного легіону на Донбасі (відео)
    фото з відкритих джерел

    Бійці з різних країн протистоять російським окупантам в гарячих точках

    Українські захисники показала відео, як працюють іноземні добровольці, які захищають нашу країну нарівні з українцями. Відео опублікував Оперативний ЗСУ.

    Іноземний легіон захищає Україну на Донбасі. Щодня бійці з різних країн протистоять російським окупантам в гарячих точках.

    «Імперію зла буде знищено!», – прокоментували відео в ЗСУ.

    Нагадаємо, танкісти ЗСУ вдарили по ворожому блокпосту. Також ЗСУ приземлили ворожий гвинтокрил на Херсонщині.

    Нагадаємо, вчора українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожу бронетехніку з ПТРК «Стугна-П». А на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою .

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна обстріл добровольці Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ показали фрагмент бою Іноземного легіону на Донбасі (відео)