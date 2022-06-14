ЗСУ показали фрагмент бою Іноземного легіону на Донбасі (відео)
Бійці з різних країн протистоять російським окупантам в гарячих точках
Українські захисники показала відео, як працюють іноземні добровольці, які захищають нашу країну нарівні з українцями. Відео опублікував Оперативний ЗСУ.
Іноземний легіон захищає Україну на Донбасі. Щодня бійці з різних країн протистоять російським окупантам в гарячих точках.
«Імперію зла буде знищено!», – прокоментували відео в ЗСУ.
Нагадаємо, танкісти ЗСУ вдарили по ворожому блокпосту. Також ЗСУ приземлили ворожий гвинтокрил на Херсонщині.
Нагадаємо, вчора українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожу бронетехніку з ПТРК «Стугна-П». А на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою .