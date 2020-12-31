Закарпатець створює новорічні іграшки із скляних пляшок (відео)
Василь Полажинець та його дівчина створити 50 унікальних новорічних іграшок
Близько 20-ти новорічних іграшок зі скла робить на день закарпатець Василь Полажинець. На одну витрачає майже дві години, пише Суспільне Закарпаття.
Майстер почав виготовляти такі прикраси разом із дівчиною у вересні цього року. Вони вже облаштували собі творчу майстерню.
«Необхідно спочатку знайти потрібні пляшки, розкласти їх за кольорами й фактурами. Далі їх необхідно порізати, зробити заготівки – і потім складаю їх за схемою, яку до того зробив», – розповів Василь.
Іграшки майстер робить із різнокольорового скла. «Якого кольору пляшки, такого й іграшки. Якщо брати зелену пляшку, то буде зелена іграшка, синя пляшка – синя іграшка. У цьому плані трішки обмежена палітра, але варіантів можна робити багато, бо скло між собою поєднується. Були інші іграшки, інші види, але наразі їх уже немає. Поки що є два види. За розміром я робив їх стандартними», – каже майтер.
За словами Василя, усі його вироби безпечні для використання. «Коли скло плавиться, воно стає таке, як цукерка, тобто стає гладким і ним уже ніхто не зможе порізатися», – розповів чоловік.
За словами майстра, наразі вони виготовили понад 50 новорічних прикрас.