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    Закарпатець створює новорічні іграшки із скляних пляшок (відео)

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    Майстер почав виготовляти новорічні прикраси у вересні цього року - Закарпатець створює новорічні іграшки із скляних пляшок (відео)
    Майстер почав виготовляти новорічні прикраси у вересні цього року
    Фото: Суспільне Закарпаття

    Василь Полажинець та його дівчина створити 50 унікальних новорічних іграшок

    Близько 20-ти новорічних іграшок зі скла робить на день закарпатець Василь Полажинець. На одну витрачає майже дві години, пише Суспільне Закарпаття. 

    Майстер почав виготовляти такі прикраси разом із дівчиною у вересні цього року. Вони вже облаштували собі творчу майстерню.

    «Необхідно спочатку знайти потрібні пляшки, розкласти їх за кольорами й фактурами. Далі їх необхідно порізати, зробити заготівки – і потім складаю їх за схемою, яку до того зробив», – розповів Василь.

    Іграшки майстер робить із різнокольорового скла. «Якого кольору пляшки, такого й іграшки. Якщо брати зелену пляшку, то буде зелена іграшка, синя пляшка – синя іграшка. У цьому плані трішки обмежена палітра, але варіантів можна робити багато, бо скло між собою поєднується. Були інші іграшки, інші види, але наразі їх уже немає. Поки що є два види. За розміром я робив їх стандартними», – каже майтер.

    За словами Василя, усі його вироби безпечні для використання. «Коли скло плавиться, воно стає таке, як цукерка, тобто стає гладким і ним уже ніхто не зможе порізатися», – розповів чоловік.

    За словами майстра, наразі вони виготовили понад 50 новорічних прикрас.

    Теги: Закарпаття свята новорічні свята
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