Британська компанія почала продавати ялинкові іграшки з алкоголем

Можна знайти прикраси з британським купажованим віскі або з трьома варіантами джину - класичним, терновим і з чорносливом

Всередині кожної іграшки міститься 20 мл алкоголю і в асортименті є різні варіанти, ─ зазначають у компанії

Британський лікеро-горілчаний бренд почав продавати оригінальні ялинкові прикраси у вигляді прозорих кульок з цікавим наповненням. Про це повідомляє Lakes Distillery.

Зазначається, що всередині кожної іграшки міститься 20 мл алкоголю і в асортименті є різні варіанти.

«Можна знайти прикраси з британським купажованим віскі або з трьома варіантами джину - класичним, терновим і з чорносливом. Також є кульки з горілкою класичної і зі смаками солоної карамелі та еспресо», ─ йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що вже кілька років існує загальносвітовий тренд на незвичайні види горілки. Так, з однією найоригінальніших експерти називають чорну горілку.

Українські виробники, у лінійці яких є цей незвичайний вид горілки-настоянки, підхопили загальносвітовий тренд вже давно.

Як повідомлялося, з 19 грудня в Україні під забороною опинилися новорічні корпоративи, банкети, а також весілля. Також у ці дні будуть забороні будь-які урочисті святкування з скупченням людей.

Раніше Кабінет міністрів оприлюднив постанову про нові карантинні обмеження, що діятимуть з 19 грудня 2020 року.