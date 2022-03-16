Зеленський поговорив зі звільненим з полону мером Мелітополя (відео)
Президент пообіцяв лише день відпочинку, адже попереду багато роботи
Звільнений з полону мер Мелітополя Іван Федоров вже встиг поговорити з президентом України, Володимиром Зеленським.
Відповідне відео вже опублікував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Зеленський привітав Федорова зі звільненням з полону окупантів і порадів, що він живий і в безпеці.
«Мені треба день-два відновитись, після цього готовий виконувати любу вашу команду, аби день нашої Перемоги настав якомога скоріше», − повідомив Федоров.
Президент пообіцяв лише день відпочинку, адже попереду багато роботи.
Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.
Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».
Як повідомляв Главком, 13 березня у відповідь на злочини російських окупантів у Мелітополі депутати міської ради звернулись до президента Володимира Зеленського та країн-членів НАТО з проханням запровадити безпольотну зону над Україною, а також вжити усіх заходів задля звільнення з полону законного мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних мешканців.
Сьогодні ж Федорова звільнили з російського полону.