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    Зеленський поговорив зі звільненим з полону мером Мелітополя (відео)

    Зеленський очікує, що Федоров вже за кілька днів буде на роботі - Зеленський поговорив зі звільненим з полону мером Мелітополя (відео)
    Зеленський очікує, що Федоров вже за кілька днів буде на роботі
    скріншот з відео

    Президент пообіцяв лише день відпочинку, адже попереду багато роботи

    Звільнений з полону мер Мелітополя Іван Федоров вже встиг поговорити з президентом України, Володимиром Зеленським.

    Відповідне відео вже опублікував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

    Зеленський привітав Федорова зі звільненням з полону окупантів і порадів, що він живий і в безпеці.

    «Мені треба день-два відновитись, після цього готовий виконувати любу вашу команду, аби день нашої Перемоги настав якомога скоріше», − повідомив Федоров.

    Президент пообіцяв лише день відпочинку, адже попереду багато роботи.

    Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

    Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

    Як повідомляв Главком, 13 березня у відповідь на злочини російських окупантів у Мелітополі депутати міської ради звернулись до президента Володимира Зеленського та країн-членів НАТО з проханням запровадити безпольотну зону над Україною, а також вжити усіх заходів задля звільнення з полону законного мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних мешканців.

    Сьогодні ж Федорова звільнили з російського полону.

    Теги: окупанти мер Володимир Зеленський президент Кирило Тимошенко звільнення #stoprussia
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    Зеленський поговорив зі звільненим з полону мером Мелітополя (відео)