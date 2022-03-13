Протести у Мелітополі, люди вимагають звільнити викраденого мера (фото, відео)

Мітинги у Мелітополі тривають два дні поспіль

Люди скандують: «Мелітополь – Україна!»

На вулиці окупованого Мелітополя вийшли місцеві мешканці. Вони скандують: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!», інформує РІА Мелітополь.

Такий мітинг у місті відбувається вже другий день поспіль.

Нагадаємо, мера Івана Федорова два дні тому викрали російські окупанти. Президент заявив, що його катують.

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Тим часом, містом їздить техніка росіян і з гучномовців повідомляє про заборону мітингів.

Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко. Данильченко вже записала відеозвернення до мешканців міста.

«Наразі нашим основним завданням є підлаштувати всі механізми під нову дійсність. Для того, щоб почати жити по-новому», – сказала жінка.