Протести у Мелітополі, люди вимагають звільнити викраденого мера (фото, відео)
Люди скандують: «Мелітополь – Україна!»
На вулиці окупованого Мелітополя вийшли місцеві мешканці. Вони скандують: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!», інформує РІА Мелітополь.
Такий мітинг у місті відбувається вже другий день поспіль.
Нагадаємо, мера Івана Федорова два дні тому викрали російські окупанти. Президент заявив, що його катують.
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Тим часом, містом їздить техніка росіян і з гучномовців повідомляє про заборону мітингів.
Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко. Данильченко вже записала відеозвернення до мешканців міста.
«Наразі нашим основним завданням є підлаштувати всі механізми під нову дійсність. Для того, щоб почати жити по-новому», – сказала жінка.
Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.
Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.
Наапередодні окупанти викрали депутатку Запорізької облради.