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    Події в Україні

    Протести у Мелітополі, люди вимагають звільнити викраденого мера (фото, відео)

    Мітинги у Мелітополі тривають два дні поспіль - Протести у Мелітополі, люди вимагають звільнити викраденого мера (фото, відео)
    Мітинги у Мелітополі тривають два дні поспіль
    фото з відкритих джерел

    Люди скандують: «Мелітополь – Україна!»

    На вулиці окупованого Мелітополя вийшли місцеві мешканці. Вони скандують: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!», інформує РІА Мелітополь.

    Такий мітинг у місті відбувається вже другий день поспіль.

    Нагадаємо, мера Івана Федорова два дні тому викрали російські окупанти. Президент заявив, що його катують.

    Увага! Ненормативна лексика!

    Тим часом, містом їздить техніка росіян і з гучномовців повідомляє про заборону мітингів.

    Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко. Данильченко вже записала відеозвернення до мешканців міста.

    «Наразі нашим основним завданням є підлаштувати всі механізми під нову дійсність. Для того, щоб почати жити по-новому», – сказала жінка.

    Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.

    Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.

    Наапередодні окупанти викрали депутатку Запорізької облради.

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    Теги: окупанти радіо Генштаб вбивство мер криза Україна президент жінка
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    Протести у Мелітополі, люди вимагають звільнити викраденого мера (фото, відео)