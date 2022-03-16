Суд арештував росіянина за плакат зі свастикою і літерою «Z»

Нині літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні

Чоловік виступив проти вторгнення РФ в Україну

У Краснодарі суд на 15 діб заарештував росіянина, який намалював свастику на банері, встановленому на території меморіального комплексу «Вічний вогонь». Про це повідомляє lenta.ru.

Інцидент стався 11 березня. Встановлено, що чоловік взяв балончик із фарбою та намалював свастику на плакаті із зображенням літери «Z».

Суд визнав росіянина винним у пропаганді нацистської атрибутики і символіки та призначив йому 15 діб адміністративного арешту. Під час засідання чоловік заявив, що своїми діями хотів висловити незгоду із проведенням «спеціальної військової операції» в Україні.

Раніше Радянський районний суд Владивостока призначив адміністративний штраф у розмірі 80 тисяч рублів 27-річному місцевому мешканцю за дискредитацію дій Збройних сил Росії.

Як повідомляв «Главком», народний депутат Верховної Ради IX скликання від «Слуги народу» Анастасія Ляшенко пропонує запровадити кримінальну відповідальність в Україні за використання літери «Z», яку використовує армія РФ у війні проти України. Відповідний законопроєкт зареєструвала політикиня 13 березня.

У пояснювальній записці до проєкту закону сказано, що необхідні зміни варто внести до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні» та до статті 436-1 Кримінального кодексу України («Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів»).

За даними Служби безпеки України, російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки. Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою «Z» була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.

На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів. У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.