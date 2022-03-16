Путін знову повторив фейк про біолабораторії: експериментували з холерою і коронавірусом

Президент країни-агресорки вважає, що буцімто сліди секретних програм зараз намагаються замести в Україні

Президент Росії Володимир Путін 16 березня під час наради з урядом вкотре повторив фейк кремлівської пропаганди щодо функціонування американських біолабораторій в Україні. Відповідна нарада транслювалася на Youtube-каналах.

«В Україні діяла мережа з десятка лабораторій під керівництвом та фінансової підтримки Пентагону. Там розроблялися воєнно-біологічні програми. У тому числі проводилися експерименти із зразками коронавірусу, сибірської язви, холери, африканської чуми свиней та інших смертельних захворювань. Сліди цих секретних програм зараз намагаються замести. Однак у нас є всі підстави вважати, що поблизу Росії на території України створювалися компоненти біологічної зброї», – вважає Путін.

Раніше міністр охорони здоров’я у 2020-2021 роках Максим Степанов у розмові з «Главкомом» повідомив, що за американські кошти було збудовано 11 лабораторій, але ці лабораторії належать Україні.

«В Україні ніколи не було жодних іноземних лабораторій. Так, США виділяло кошти, але ці лабораторії зводили наші будівельники і вони належить до української системи охорони здоров’я та української системи біологічної безпеки. Щоб було зрозуміло: потужність цих лабораторій знаходиться на такому рівні безпеки, що вони не можуть самостійно виростити небезпечну патогенну культуру як Covid. Для цього необхідно збудувати лабораторію вищого рівня безпеки», – пояснив ексміністр.

Нагадаємо, що в Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.