Мер Мелітополя вирвався з полону окупантів

Також жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.

Як повідомляв Главком, 13 березня у відповідь на злочини російських окупантів у Мелітополі депутати міської ради звернулись до президента Володимира Зеленського та країн-членів НАТО з проханням запровадити безпольотну зону над Україною, а також вжити усіх заходів задля звільнення з полону законного мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних мешканців.

Додамо, що сьогодні зранку російські окупанти викрали мера Скадовська та його заступника. Однак згодом Олександр Яковлєв повідомив, що російські війська поспілкувалися з ним і вже відпустили, пообіцяв пізніше надати додаткову інформацію.

«Хочу сказати, що зі мною поспілкувалися, вже мене відпустили, зі мною все добре. Також обіцяли зараз відпустити й інших людей, з якими спілкуються. Тому прошу заспокоїтися, нічого нам зараз не загрожує, і бути вдома, і виконувати свою роботу. Спасибі всім за увагу, далі буде додаткова інформація», – сказав він у відеозверненні.