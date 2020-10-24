Зеленського налякав гучний звук на льодовій арені: відео



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Володимир Зеленський налякався несподіваного звуку

Через якийсь технічний збій промову Зеленського було перервано гучними звуком

Користувачів соцмереж розвеселило відео з президентом Володимиром Зеленським, який під час свого візиту до Маріуполя сильно злякався гучного звуку.

Інцидент стався під час участі глави держави у відкритті нової льодової арени Mariupol Ice Center.

Через якийсь технічний збій промову Зеленського було перервано гучними звуком, який досить сильно його налякав.

Зеленський відразу скривився, закрив вуха і спробував відсунутися.

Зеленський в Маріуполі трохи злякався. pic.twitter.com/gwhQUsCdc2 — Віталій Барабаненко (@baraban088) October 22, 2020

«Все нормально, все нормально, це звук. Бачите – всі спортсмени, у всіх серце здорове, і це найголовніше. Всіх перевірили, ніхто не втік, бачите? Всі люди міцні», – заспокоїв президент присутніх, коли оговтався від несподіванки.

У соцмережах реакція Зеленського викликала цілу хвилю жартів.