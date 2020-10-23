За гроші на «опитування» Зеленського, можна було б купити 1 тис. кисневих концентраторів – Порошенко



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За гроші на «опитування» Зеленського, можна було б купити 1 тис. кисневих концентраторів, зазначив Порошенко

Влада зрадила українських лікарів, які 7 місяців тримають коронавірусний фронт без належної підтримки держави, зазначив Порошенко

За підрахунками Громадянської мережі «Опора» опитування Зеленського обійдеться не менше ніж у 100 мільйонів гривень. Ці гроші було б ефективніше витратити на забезпечення медзакладів.

Про це під час марафону в ефірі телеканалів «Прямий», «Еспресо» і «5 канал» заявив п’ятий президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

«Хочу нагадати, що з лютого місяця мій фонд фінансує боротьбу з коронавірусом. Можу сказати, що кисневий концентратор за кордоном коштує півтори тисячі доларів, тут він коштує вже 100 тисяч. Навіть якщо це буде 100 тисяч, то це буде 1000 кисневих концентраторів, тисячі хворих пацієнтів одночасно будуть врятовані життя», – зазначив Порошенко.

«Це мільйони і мільйони масок, десятки мільйонів тестів. Це обладнання, КТ. Ви знаєте, що у нас на сьогоднішній день більше 27 апаратів закуплених раніше стоять і не введені в експлуатацію? Це злочин. І для них це все неважливо. Для них принципова позиція – обдурити людей і пройти в місцеві ради», – переконаний п’ятий президент.

«Я ж не проти питати в народу. Проінформуйте, за чий рахунок банкет, хто платить? Переконайтеся, що там немає корупції – і в будь-який з 365 днів опитуйте – 1, 8, 15 листопада. Один день Конституція вам забороняє це робити – 25 жовтня. Заборонено», – наголошує п’ятий президент.

«Це не є опитування, це заборонена агітація і фальсифікація виборів, яка відкидає нас від Європи, руйнує демократичні стандарти, руйнує все, що було створено нами, і повертає нас назад в сферу впливу Росії», – застерігає Порошенко.

Як повідомлялося, орієнтовна вартість опитування Зеленський становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

Нагадаємо, МВС погрожує прирівняти до хуліганства псування бюлетенів для опитування Зеленського.

Партія «Слуга народу» повідомила, що заплатить за всенародне опитування Зеленського.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.