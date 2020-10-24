В Офісі Зеленського не змогли пояснити, як буде проходити опитування



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Президент Зеленський вирішив провести паралельно з місцевими виборами 25 жовтня загальнонаціональне опитування

Прессекретар порадила звернутися до Корнієнка і щодо фінансування опитування Зеленського

Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що глава держави не займається організацією опитування, яке проводитимуть під час місцевих виборів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Президент Зеленський особисто не займається логістикою і організацією опитування, це зрозуміло», – сказала вона.

За словами речниці президента, відповісти на питання може голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

«Більше питань ви можете задати панові Корнієнку», – сказала Мендель.

Прессекретар порадила звернутися до Корнієнка і щодо фінансування опитування Зеленського. На питання, хто саме вирішив, що опитування буде фінансувати президентська партія, прессекретар Зеленського відповіла, що «це була пропозиція від Слуги народу»

«Звісно, обговорювали з ними. Тому щодо того, як це буде відбуватися, ви можете направити запит до Олександра Корнієнка», – сказала вона.

Нагадаємо, президент Зеленський вирішив провести паралельно з місцевими виборами 25 жовтня загальнонаціональне опитування.

Глава держави хоче дізнатися:

Чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу – щоб зменшити біль у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Як повідомлялося, орієнтовна вартість опитування Зеленський становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

Нагадаємо, МВС погрожує прирівняти до хуліганства псування бюлетенів для опитування Зеленського.

Партія «Слуга народу» повідомила, що заплатить за всенародне опитування Зеленського.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.