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    Відео

    Жителі Москви побились на роздачі безкоштовних квітів (відео)

    Люди відчайдушно намагались вхопити побільше халяви - Жителі Москви побились на роздачі безкоштовних квітів (відео)
    Люди відчайдушно намагались вхопити побільше халяви
    скріншот з відео

    Росіяни влаштували тисняву з традиційною бійкою та лайкою

    У столиці Росії роздавали цибулини тюльпанів, які відцвіли на паркових клумбах – за ними збіглися мешканці з усієї столиці та влаштували тисняву з традиційною російською бійкою та лайкою.

    На відео, десятки людей похилого віку намагаються урвати собі шматочок «халяви». В якийсь момент, вони навіть починають штовхати дівчат, які роздають квіти.

    «Що ви творите?», – тільки й встигає виголосити жінка, шокована діями жителів столиці РФ.

    Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як маріупольські діти розбирають ящик від патронів для багаття, щоб приготувати їжу. Роблять вони це в дворі розтрощеної багатоповерхівки з написом «Ахмат». Запис оприлюднив журналіст та депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко.

    «Це фасад рашизму....», – підписав відео Горковенко.

    Теги: росія окупанти війна Україна квіти окупація #stoprussia
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    Жителі Москви побились на роздачі безкоштовних квітів (відео)