Жителі Москви побились на роздачі безкоштовних квітів (відео)

Росіяни влаштували тисняву з традиційною бійкою та лайкою

У столиці Росії роздавали цибулини тюльпанів, які відцвіли на паркових клумбах – за ними збіглися мешканці з усієї столиці та влаштували тисняву з традиційною російською бійкою та лайкою.

На відео, десятки людей похилого віку намагаються урвати собі шматочок «халяви». В якийсь момент, вони навіть починають штовхати дівчат, які роздають квіти.

«Що ви творите?», – тільки й встигає виголосити жінка, шокована діями жителів столиці РФ.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як маріупольські діти розбирають ящик від патронів для багаття, щоб приготувати їжу. Роблять вони це в дворі розтрощеної багатоповерхівки з написом «Ахмат». Запис оприлюднив журналіст та депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко.

«Це фасад рашизму....», – підписав відео Горковенко.