Шольц вважає, що його країна є одним із головних прихильників України у військовому відношенні

Лише Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж Німеччина, вважає Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна допомагає Україні більше, ніж «майже будь-хто інший». Про це повідомляє The Telegraph. За його словами, країна є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.

«Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми», – сказав Шольц на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії.

Він додав, що Берлін надсилає Збройним силам України найсучасніші артилерійські системи й навчає українців їх використовувати. «Ми повинні продовжувати наш діалог і далі говорити одне з одним», – заявив Шольц, але у відповідь на це його розкритикували колеги з країн Балтії. «Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту у ХХІ столітті», – сказав президент Литви Гітанас Науседа. Нагадаємо, сім гаубиць, які обіцяв канцлер Олаф Шольц, а також 50 зенітних самохідних установок Gepard українська армія так і не отримала. Ще Берлін пообіцяв передати власні БМП, проте потім вирішив не стримати свого слова та віддати їх мирній Греції.

Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.

Раніше видання The Guardian назвало Шольца та Макрона «дурнями, які нормалізують масові вбивства». Також польський журнал показав, як «Шольц та Макрон рятують Путіна».