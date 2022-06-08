Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший»
Лише Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж Німеччина, вважає Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна допомагає Україні більше, ніж «майже будь-хто інший». Про це повідомляє The Telegraph. За його словами, країна є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.
«Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми», – сказав Шольц на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії.
Він додав, що Берлін надсилає Збройним силам України найсучасніші артилерійські системи й навчає українців їх використовувати.
«Ми повинні продовжувати наш діалог і далі говорити одне з одним», – заявив Шольц, але у відповідь на це його розкритикували колеги з країн Балтії.
«Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту у ХХІ столітті», – сказав президент Литви Гітанас Науседа.
Нагадаємо, сім гаубиць, які обіцяв канцлер Олаф Шольц, а також 50 зенітних самохідних установок Gepard українська армія так і не отримала. Ще Берлін пообіцяв передати власні БМП, проте потім вирішив не стримати свого слова та віддати їх мирній Греції.
Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.
Раніше видання The Guardian назвало Шольца та Макрона «дурнями, які нормалізують масові вбивства». Також польський журнал показав, як «Шольц та Макрон рятують Путіна».