«Денацифікований» Маріуполь: діти розбирають ящики з патронів для багаття (відео)

Будинок, біля якого ведеться запис, обстріляний

У мережі з’явилося відео, як маріупольські діти розбирають ящик від патронів для багаття, щоб приготувати їжу. Роблять вони це в дворі розтрощеної багатоповерхівки з написом «Ахмат». Запис оприлюднив журналіст та депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко.

«Це фасад рашизму....», – підписав відео Горковенко.

Росіяни тим часом говорять, що звільнили місто…

Нагадаємо, стало відомо, як змінилася кількість населення Маріуполя: радник мера оприлюднив цифри.

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