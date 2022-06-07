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  3. «Денацифікований» Маріуполь: діти розбирають ящики з патронів для багаття (відео)
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    Відео

    «Денацифікований» Маріуполь: діти розбирають ящики з патронів для багаття (відео)

    Російські нелюди зруйнували життя мільйонів українців - «Денацифікований» Маріуполь: діти розбирають ящики з патронів для багаття (відео)
    Російські нелюди зруйнували життя мільйонів українців
    скріншот із відео

    Будинок, біля якого ведеться запис, обстріляний

    У мережі з’явилося відео, як маріупольські діти розбирають ящик від патронів для багаття, щоб приготувати їжу. Роблять вони це в дворі розтрощеної багатоповерхівки з написом «Ахмат». Запис оприлюднив журналіст та депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко.

    «Це фасад рашизму....», – підписав відео Горковенко.

    Росіяни тим часом говорять, що звільнили місто…

    Нагадаємо, стало відомо, як змінилася кількість населення Маріуполя: радник мера оприлюднив цифри.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти депутат діти війна Україна журналіст місто окупація #stoprussia
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    «Денацифікований» Маріуполь: діти розбирають ящики з патронів для багаття (відео)