«Денацифікований» Маріуполь: діти розбирають ящики з патронів для багаття (відео)
Російські нелюди зруйнували життя мільйонів українців
скріншот із відео
Будинок, біля якого ведеться запис, обстріляний
У мережі з’явилося відео, як маріупольські діти розбирають ящик від патронів для багаття, щоб приготувати їжу. Роблять вони це в дворі розтрощеної багатоповерхівки з написом «Ахмат». Запис оприлюднив журналіст та депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко.
«Це фасад рашизму....», – підписав відео Горковенко.
Росіяни тим часом говорять, що звільнили місто…
Нагадаємо, стало відомо, як змінилася кількість населення Маріуполя: радник мера оприлюднив цифри.
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