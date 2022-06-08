Як отримати пенсію в регіонах, охоплених війною: роз'яснення міністерства

Українські пенсіонери продовжують отримувати соцвиплати, навіть перебуваючи в окупації. Мінсоцполітики розробило для цього кілька варіантів видачі коштів

Майже 90% українських пенсіонерів у районах, де триває війна, отримують виплати від держави

Український уряд продовжує виплачувати пенсії навіть тим українцям, які нині перебувають на окупованих територіях чи у зоні бойових дій. Про це очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна розповіла у ефірі Національного телемарафону.

Лазебна пояснила, що для нинішніх умов Мінсоцполітики розробило два варіанти на випадок неможливості отримання пенсій звичайним шляхом:

якщо пошта не може доставити кошти на певні території, то вони будуть зберігатися на спеціальному банківському рахунку;

якщо не працюють банківські установи, то гроші розноситимуть працівники пошти.

Разом з тим, якщо людина виїжджає із окупації на підконтрольну територію, вона може отримати пенсію зі спеціального гуманітарного рахунку, відкритого міністерством у Національному банку.

Загалом зараз в Україні майже 2,9 млн пенсіонерів перебувають на територіях, де тривають бойові дії чи перебувають окупанти. Із них 2,6 млн осіб, попри все, отримують пенсійні виплати.

Марина Лазебна запевнила, що, попри ситуацію в країні, кошти на фінансування соціальних виплат є,ці пункти державного бюджету є пріоритетними. Гроші надходять на рахунки вчасно, можлива хіба що затримка на 1-2 дні у деяких регіонах – але, за словами очільниці Мінсоцполітики, люди свідомо і відповідально ставляться до таких ситуацій.

Нагадаємо, що у 2022 році в Україні має відбутися кілька етапів підвищення пенсій. Наприкінці року середня пенсія становитиме 4,5 тисячі гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні та грудні.

Разом з тим, частина українських пенсіонерів у червні отримає ще непереіндексовану пенсію.