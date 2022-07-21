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    ЗСУ показали, як знищили ворожий «Орлан» (відео)

    Збройні сили продовжують нищити окупантів та їх техніку - ЗСУ показали, як знищили ворожий «Орлан» (відео)
    Збройні сили продовжують нищити окупантів та їх техніку
    фото ілюстративне

    Вартість такого складає близько $100 тис

    Українські військові показали момент знищення безпілотника «Орлан-10». Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

    «Відео збивання безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Центр», – йдеться у повідомленні.

    «Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація.

    Нагадаємо, 19 липня українські воїни у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.

    До слова, триває 148-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмовими діями ворог безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов. Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    ЗСУ показали, як знищили ворожий «Орлан» (відео)