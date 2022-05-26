Ковбаса, кросівки і «Орлан»: Що окупанти відправляли з війни додому в Росію

Журналісти відслідкували, куди і коли рашистські окупанти відправляли награбоване з України

За три місяці війни рашистські військові відправили поштою з кордонів України 58 тонн краденого

Російські журналісти виявили, у які міста Росії окупанти, що побували на території України, відправляли вкрадені у українців та власного міністерства оборони речі. Розслідування провело видання «Медіазона».

Розслідувачі скористалися сайтом компанії «Служба доставки «Експрес-кур’єр» (СДЕК), яким і користувалися рашистські військові. Так, журналісти відслідкували найбільший за обсягом вантаж, відправлений із прикордонних – поруч із території України, де проходили бойові дії – регіонів Росії. Цей 381-кілограмовий вантаж був відправлений із міста Рильськ, що на Курщині, у передмістя Єкатеринбурга.

Саме Єкатеринбург і отримав найбільше (серед провінційних міст вкрадених із України речей – загальною вагою 6081 кг. З них більше 4 тонн були відправлені із міста Клинці Брянської області.

Більше 5 тонн трофеїв рашистських мародерів приїхали до 80-тисячного міста Юрга у Кемеровській області та 40-тисячного Чебаркуля (Челябінська область).

«Медіазона» вирахувала міста, в які з прикордоння відправляли крадене рашистські військові за середньою вагою відправлення. Так, зазначили журналісти, столиця РФ Москва за цей же період отримала більше 10 тонн посилок, але середня вага одного відправлення склала лише 2,6 кг, що нехарактерне для військових мародерів – тоді як до Югри відправляли в середньому 16-кілограмові посилки.

Журналісти також виявили пік активності підозрілих відправлень, який припав на першу половину квітня – тобто саме на той час, коли рашистські військові втікали з території Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Також «Медіазона», базуючись на інформації радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, який у свій чач інформував про підрозділи рашистів, що чинили звірства та мародерили в північно-західних передмістях української столиці, підтвердили свої здогадки – бо, зокрема, саме у Югрі базується 74-а мотострілкова бригада, яка перебувала під Києвом. А у Чебаркулі – постійне місце дислокації двох танкових полків, командир одного із яких загинув у березні на території України.

Відстежуючи роботу відділень СДЕК у прикордонній зоні за допомогою камер цілодобового спостереження, журналісти «Медіазони» помітили, як у місті Валуйки Бєлгородської області 29 квітня людина у військовій формі та з погонами капітана принесла на відправку контейнер із апаратом, дуже схожим на безпілотник «Орлан», які перебувають на озброєнні збройних сил РФ та були неодноразово збиті українськими захисниками.

У тих же Валуйках мародери регулярно відправляли викрадені в українських оселях шини та кросівки, телевізори та мікрофони, а також їжу – зокрема, ковбасу і консерви.

Загальний об’єм посилок, які окупанти відправили додому після виходу з території України, за час війни склав 58 тонн.

Нагадаємо, що перші свідчення про те, як рашистські мародери відправляють награбоване з прикордонних поштових відділень по Росії, з’явилися ще у квітні.

Тоді ж стало відомо, що рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продавали награбоване в Україні.