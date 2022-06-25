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    Події в Україні

    Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський «Орлан»

    Військовослужбовці збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат - Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський «Орлан»
    Військовослужбовці збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат
    фото: facebook.com/kpszsu

    Ворожий БпЛА здійснював дорозвідку об’єктів, по яких окупанти завдавали ракетних ударів

    Повітряні сили Збройних сил України сьогодні вранці збили ворожий безпілотний літальний апарат.
    Про це Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє у Facebook.

    «Уранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування «Центр» збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», – ідеться в повідомленні.

    Ворожий БпЛА здійснював дорозвідку об’єктів, по яких росіяни завдавали ракетних ударів.

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    Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський «Орлан»
    Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський «Орлан»
    Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський «Орлан»
    фото: facebook.com/kpszsu

    Аналогічний БПЛА був уражений і 24 червня.

    Нагадаємо, військовий об’єкт на Яворівщині зазнав ракетного удару о четвертій годині ранку 25 червня. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

    За попередньою інформацією, ПВК «Захід» вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли.

    Відомо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський «Орлан»