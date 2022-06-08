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    Події в Україні

    Авіаудар по Бахмуту: снаряди влучили у школу з людьми (відео)

    Внаслідок обстрілу школа зруйнована повністю - Авіаудар по Бахмуту: снаряди влучили у школу з людьми (відео)
    Внаслідок обстрілу школа зруйнована повністю
    фото скріншот відео

    Попередньо є інформація про постраждалих

    Сьогодні зранку, 8 червня, окупанти обстріляли місто Бахмут, що в Донецькій області. Російські снаряди вдарили по навчальному закладу та адмінбудівлі, де перебували люди, повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Внаслідок обстрілу школа зруйнована повністю, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ній навчалося 400 дітей.

    На місці працюють поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих.

    Слідчі спільно з СБУ задокументували воєнний злочин Росії за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

    Як повідомлялося, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.

    Читайте також: Обстріл Миколаєва, важкі бої на Херсонщині. Ситуація у регіонах на ранок 8 червня
    Теги: росія окупанти СБУ війна школа Донеччина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Авіаудар по Бахмуту: снаряди влучили у школу з людьми (відео)