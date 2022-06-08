Авіаудар по Бахмуту: снаряди влучили у школу з людьми (відео)

Попередньо є інформація про постраждалих

Сьогодні зранку, 8 червня, окупанти обстріляли місто Бахмут, що в Донецькій області. Російські снаряди вдарили по навчальному закладу та адмінбудівлі, де перебували люди, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Внаслідок обстрілу школа зруйнована повністю, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ній навчалося 400 дітей.

На місці працюють поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих.

Слідчі спільно з СБУ задокументували воєнний злочин Росії за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомлялося, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.