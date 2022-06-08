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    Думки вголос

    Символи не брешуть, або Чому росіяни обрали «Z»

    Російські солдати дійсно нагадують зомбі: так само жорстокі і тупі - Символи не брешуть, або Чому росіяни обрали «Z»
    Російські солдати дійсно нагадують зомбі: так само жорстокі і тупі
    фото з відкритих джерел

    Зазомбоване населення РФ навіть не усвідомлює своєї вбогості

    В чому полягає суть вигаданих персонажів?

    Та в тому, що наша свідомість нічого не придумує, вона просто метафоризує реальність, а потім ця метафора поширюється світом і знову знаходить своє втілення в реальності. Ось вам найсвіжіший приклад.

    Всі ми добре знаємо, що означає слово зомбі. Щоб нагадати вам суть, я просто процитую Вікіпедію: «Зомбі – фантастична істота, жива людина, яка цілковито втратила контроль над своїми свідомістю і тілом, перебуваючи під владою сторонньої сили. В сучасній масовій культурі слово «зомбі» (англ. «zombie») найчастіше використовується як синонім «ожилого трупа», керованої магією чи залишковими інстинктами істоти. Зокрема в такому образі часто постає в кіно та відеоіграх.

    Коріння терміну сягає вглиб століть і прийшло до нас з креольської і африканської культур. Згідно вірувань давніх людей, на землі існували могутні чаклуни, що вміли за допомогою особливих заклинань оживляти померлих людей і перетворювали їх на покірних і жорстоких рабів, здатних на будь-які страшні вчинки.

    Тобто існували певні люди, яких спочатку вбили – позбавили свідомості, пам'яті, волі, почуттів, а потім ФІЗИЧНО воскресили їх і за допомогою певних інформаційних технологій (ритуалів і заклинань!) імплантували їм у мозок певну програму. Від звичайної людської свідомості ця програма відрізняється тим, що вона абсолютно позбавлена алгоритму критичного самоусвідомлення і сталого розвитку. Тому задля імітації цих процесів в їхні мізки інстальовані чужі програми, вкрадені у живих народів, причому у різних. Культура та історія вкрадена у одних, високі технології у других, державний устрій і релігія у третіх. Бо треба ж, аби зомбі хоча б зовні виглядали схожими на людей!

    Звідси запитання, а чи не нагадує все це вам щось із нашого реального життя? Я про ті численні народи, які були поневолені і практично вбиті – духовно і культурно, бо в них забрано рідні мови і культури, рідні артефакти, міфологію і генеалогію. Замість всього цього – куца і примітивна ідеологія, в якій немає місця ані індивідуальним судженням, ані особистим почуттям, ані моральним принципам. Такий собі єдиний колективний «організм», не здатний до «буття» у вищому розумінні цього слова, а здатний лише пити, жерти і відбирати життя, реалізуючи закладену в нього вищими чаклунами програму.

    Чи не оцей потворний «організм», начинений вкраденими технологіями, включаючи ядерні, сьогодні тероризує всю планету і нищить Україну?

    Чи не ці напівмертві створіння, позбавлені елементарних людських сентиментів і ресентиментів тримають у себе на головній площі мертвого ідола – який заклав у них програму самовідтворення і поширення по світу?

    Хіба не відстутні у цієї зомбованої раси розуміння краси життя і трагічності людської смерті, тому вони бездумно і безвільно віддають свої ниці життя заради примх свого вождя, а їхній соціум не рахує ані жертв, ані втрат. А матері не оплакують своїх чад, бо з їхньої свідомості видаленні програми жалю за своїми синами!

    І чи не робимо ми фатальної помилки, судячи про їхні наміри і вчинки згідно загальнолюдських міркувань про безцінність життя, про красу і потворність, про добро і зло. Але ми забуваємо що це зомбі просто не здатні відчувати те, що відчувають нормальні люди! Вони вже давно померли – психічно, морально, духовно! І давно перебувають за тією межею, куди неможливо ступити жодній живій людині, доки вона має душу і свідомість!

    Подивіться в пусті і мертві очі їхніх вождів, послухайте їх пропагандистьські збіговиська, від яких віє смертю! Поспостерігайте за їхніми ритуалами, цінностями і святкуваннями – і ви все зрозумієте! Вони – «zombie»!

    І нарешті – зверніть увагу, якою літерою прикрашені їх танки, літаки і ракети. Що вони зображають на стінах своїх будинків і вибудовують на площах своїми тілами!

    Це все та ж літера «Z». І це все те ж знайоме вам слово «zombie».

    І пам'ятайте, символи не брешуть!

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна релігія культура Україна населення окупація #stoprussia
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    Символи не брешуть, або Чому росіяни обрали «Z»