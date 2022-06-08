Рівно 73 роки тому вийшов роман, який став методичкою Путіна

У романі описується масштабне використання державою пропаганди

В цей день, 8 червня, 1949 року у світ вийшов роман Джорджа Орвелла «1984». В сюжеті описується неіснуюча тоталітарна країна, в якій за інакодумство катують і вбивають, а партійна пропаганда переважає над свободою слова.

У романі описується масштабне використання державою пропаганди, започатковане тоталітарними режимами Гітлера та Сталіна. Всі ці прояви тоталітаризму сьогодні можна спостерігати у Росії.

В СРСР твір був заборонений до 1988 року. І це не дивно, оскільки у ньому чітко простежуються паралелі з Радянським Союзом. Українською мовою уривок з роману Орвелла «1984» надрукував журнал «Всесвіт» у 1988 році.

Багато людей вбачають в цитатах із книги основні наративи РФ під час війни з Україною. Наприклад, славнозвісне гасло партії з роману звучить «Війна – це мир, свобода – це рабство, неуцтво – це сила». Такі ж сенси нині звучать з рупорів Кремля, які хочуть знищити українську націю.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив легендарний роман Джорджа Орвелла.

Раніше архів письменника Джорджа Орвелла включили в реєстр документальної спадщини ЮНЕСКО.

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