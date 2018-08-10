З'явилося відео смертельної ДТП під Запоріжжям
-
Розсилка
На відео видно, як вантажівка виїжджає на зустрічну смугу та врізається в маршрутку
На сторінці пабліка «Це Запоріжжя» у соціальній мережі Instagram опублікували відео, на якому відображено момент зіткнення КамАЗа і маршрутки на трасі під Запоріжжям.
На відео видно, як вантажівка виїжджає на зустрічну смугу та врізається в маршрутку.
Після зіткнення обидва транспортні засоби відкинуло за межі дороги.
Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області, в якій загинуло шість людей. Водієві вантажного авто загрожує до 12 років ув'язнення.
Ввечері стало відомо про стан постраждалих у ДТП.