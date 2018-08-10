З'явилося відео смертельної ДТП під Запоріжжям



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Скріншот з відео

На відео видно, як вантажівка виїжджає на зустрічну смугу та врізається в маршрутку

На сторінці пабліка «Це Запоріжжя» у соціальній мережі Instagram опублікували відео, на якому відображено момент зіткнення КамАЗа і маршрутки на трасі під Запоріжжям.

На відео видно, як вантажівка виїжджає на зустрічну смугу та врізається в маршрутку.

Після зіткнення обидва транспортні засоби відкинуло за межі дороги.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області, в якій загинуло шість людей. Водієві вантажного авто загрожує до 12 років ув'язнення.

Ввечері стало відомо про стан постраждалих у ДТП.