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    Відео

    З'явилося відео смертельної ДТП під Запоріжжям

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    Скріншот з відео - З'явилося відео смертельної ДТП під Запоріжжям
    Скріншот з відео

    На відео видно, як вантажівка виїжджає на зустрічну смугу та врізається в маршрутку

    На сторінці пабліка «Це Запоріжжя» у соціальній мережі Instagram опублікували відео, на якому відображено момент зіткнення КамАЗа і маршрутки на трасі під Запоріжжям.

    На відео видно, як вантажівка виїжджає на зустрічну смугу та врізається в маршрутку.

    Після зіткнення обидва транспортні засоби відкинуло за межі дороги.

    Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області, в якій загинуло шість людей. Водієві вантажного авто загрожує до 12 років ув'язнення.

    Ввечері стало відомо про стан постраждалих у ДТП.

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