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    Зʼявилося відео звірячого побиття українського підлітка в Парижі

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">На сайтах діаспори зазначається, що напад стався 15 січня, коли хлопець разом з друзями повертався з коледжу</p> - Зʼявилося відео звірячого побиття українського підлітка в Парижі

    На сайтах діаспори зазначається, що напад стався 15 січня, коли хлопець разом з друзями повертався з коледжу

    Фото: My Ukraine

    Момент нападу опублікував лідер партії «Вставай, Франціє»

    Лідер політичної партії «Вставай, Франціє» Ніколя Дюпон-Еньян розмістив на своїй сторінці у Facebook відео з камери спостереження, на якому зафіксовано жорстоке побиття 14-річного українця у Парижі.

    На відео видно, як хлопця, поваленого на землю, жорстоко б'є група, як видається, також підлітків. Вони застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви. Більшість з них ховають свої обличчя.

    Ніколя Дюпон-Еньян – правий французький політик, що набрав 4,7% голосів у першому турі виборів президента Франції 2017 року, у другому турі закликав прихильників голосувати за Марін Ле Пен. «Давайте повернемо порядок: тверді вироки для нападників, призупинення сімейних надбавок», – закликав він на своїй сторінці.

    Як повідомляв Укрінформ, посольство України у Франції звернулося до прокуратури Парижа з офіційним запитом щодо жорстокого побиття українського підлітка.

    Раніше стало відомо про те, що у Парижі неподалік Ейфелевої вежі група невідомих 15 січня жорстоко побила 14-річного хлопця з України, коли він разом з друзями повертався з коледжу.

    Хлопець перебуває у комі, його стан критичний. У підлітка у кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

    Теги: Франція напад Марін Ле Пен
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