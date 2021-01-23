Зʼявилося відео звірячого побиття українського підлітка в Парижі

На сайтах діаспори зазначається, що напад стався 15 січня, коли хлопець разом з друзями повертався з коледжу

Момент нападу опублікував лідер партії «Вставай, Франціє»

Лідер політичної партії «Вставай, Франціє» Ніколя Дюпон-Еньян розмістив на своїй сторінці у Facebook відео з камери спостереження, на якому зафіксовано жорстоке побиття 14-річного українця у Парижі.

На відео видно, як хлопця, поваленого на землю, жорстоко б'є група, як видається, також підлітків. Вони застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви. Більшість з них ховають свої обличчя.

Ніколя Дюпон-Еньян – правий французький політик, що набрав 4,7% голосів у першому турі виборів президента Франції 2017 року, у другому турі закликав прихильників голосувати за Марін Ле Пен. «Давайте повернемо порядок: тверді вироки для нападників, призупинення сімейних надбавок», – закликав він на своїй сторінці.

Як повідомляв Укрінформ, посольство України у Франції звернулося до прокуратури Парижа з офіційним запитом щодо жорстокого побиття українського підлітка.

Раніше стало відомо про те, що у Парижі неподалік Ейфелевої вежі група невідомих 15 січня жорстоко побила 14-річного хлопця з України, коли він разом з друзями повертався з коледжу.

Хлопець перебуває у комі, його стан критичний. У підлітка у кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.