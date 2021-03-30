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    Депутатка Устінова: місцевим осередкам партії «Голос» почали погрожувати

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    Олександра Устінова: КПРС у нас тут будувати не дамо - Депутатка Устінова: місцевим осередкам партії «Голос» почали погрожувати
    Олександра Устінова: КПРС у нас тут будувати не дамо
    фото: Facebook

    Розкол у лавах партії «Голос» лише посилився

    Депутатка з Вінниці Олександра Устінова заявила, що місцевим депутатам партії «Голос» «почало дзвонити керівництво фракції та партії та натяками погрожувати, що восени заберуть мандати, застосувавши закон про імперативний мандат» у разі не підтримки «центральної лінії». Про це Устінова написала на своїй сторінці у Facebook.

    «На жаль, керівництво ні партії, ні фракції так і не зрозуміло, що більшість людей в партії - це ціннісні люди, які йшли не за «депутатською корочкою» і миритися з несправедливістю і тим, що зараз відбувається у партії не будуть. «Послушаніє» вождю ‒ це не «Голос», і КПРС у нас тут будувати не дамо», ‒ заявила парламентарка.

    Нагадаємо, що у фракції ВР розкол став відчутним, коли частина депутатів поставила під сумнів потребу у підконтрольності владі антикорупційних органів, зокрема НАБУ. Спочатку очільниця партії Кіра Рудик винесла «розкольникам» попередження, аби у майбутньому вони забули про «свавілля». Але депутати-бунтарі зажадали змін до Статуту, аби повернути партію від тоталітаризму у бік демократії. В деяких місцевих осередках записали звернення про проведення з’їзду з цього приводу.

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    Теги: партії Ярослав Юрчишин Кіра Рудик
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