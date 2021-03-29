Розкол у «Голосі»: половина фракції наполягає на зміні керівництва партії

10 народних депутатів від фракції «Голосу» оприлюднили спільну заяву, у якій розкритикували чинне керівництво партії та закликали переобрати його на з'їзді політсили

10 народних депутатів від фракції «Голосу» оприлюднили спільну заяву, у якій розкритикували чинне керівництво партії та закликали переобрати його на з'їзді політсили

Підписанти заяви, зокрема, засуджують ведення керівництвом перемовин про можливу коаліцію з фракцією «Слуги народу»

10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Заяву опублікувала одна з підписантів депутатка Соломія Бобровська.

«Кажуть, що ми скоро перестанемо бути частиною «Голосу». А нам здається, що «Голос» перестав бути собою. Цінності, які ми декларували під час парламентських виборів, зараз діаметральні до дій керівництва партії. Ми, 10 народних депутатів «Голосу», не можемо закривати очі та ігнорувати те, що керівництво партії відійшло від демократичних та антиолігархічних принципів. Коли ми намагались конструктивно вирішити ці розбіжності – на нас почався тиск. Проте ми не дозволимо керівництву партії та фракції й далі ховатись за нашою репутацією, ухвалюючи рішення, що суперечать цінностям нашим та наших виборців», – йдеться в заяві.

Підписанти заявили, що не поділяють позиції, викладені керівництвом у законопроєкті №5253 «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії», наголошуючи, що це – тиск на НАЗК.

Депутати розчаровані відмовою керівництвом партії та фракції підписувати постанову про звільнення очільниці Офісу генерального прокурора Ірини Венедіктової.

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Підписанти засуджують ведення керівництвом перемовин про можливу коаліцію з фракцією «Слуги народу» оскільки «не бачать себе в коаліції з політичною силою, що покриває Татарова та Степанова, призначає Шкарлета та кидає за ґрати політв’язнів».

Також депутати засуджують рішення керівництва підтримати меморіальний проєкт Бабиного Яру, оскільки він «курується і фінансується російськими олігархами»

До того ж підписанти звинувачують керівництво партії у «порушенні принципів внутрішньопартійної демократії та прозорості» та «монополізації всіх ресурсів та одноосібному ухваленні рішення про їх витрати».

«На нашу думку, для оздоровлення ситуації в партії осередками на місцях необхідно терміново ініціювати проведення з’їзду на якому детально і відкрито напрацювати та затвердити демократичні зміни до статуту партії, які дадуть змогу усунути практику ухвалення рішень однією людиною і розширять повноваження партійних осередків, провести нові прозорі й чесні вибори керівництва партії, які дадуть можливість перезапустити роботу партії і фракції «Голос», – вимагають депутати.

Підписи під заявою поставили народні депутати Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталія Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Андрій Шараськін, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Наразі «Голос» у парламенті розколовся навпіл: з одного боку прихильники Рудик на чолі з нещодавно обраним головою фракції Ярославом Железняком, з іншого – ті, хто виступив проти нового керівництва.

Одним із головних «розкольників» є нардеп Ярослав Юрчишин, який заявив, що перед ним та ще майже половиною фракції стоїть загроза виключення з «Голосу» через голосування за направлення в Конституційний суд законопроєкту про призначення президентом керівників ДБР та НАБУ. Шести депутатам від «Голосу» за результатами цього було винесене попередження.