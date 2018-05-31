У Вінниці відбудеться традиційне «Свято мильних бульбашок»

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Захід присвячений Міжнародному дню захисту дітей

2 червня, з 12:00 години у Центральному парку культури та відпочинку (на площі перед концертним залом «Райдуга») відбудеться загальноміське дитяче «Свято мильних бульбашок».

Про це інформує прес-служба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».

Цей мистецький проект до Міжнародного дня захисту дітей організовує департамент культури Вінницької міської ради, «Центр концертних та фестивальних програм», івент агенція «Feel». Захід проводиться у місті вже традиційно.

На тих, хто завітає на свято чекають ляльки-велетні, велетенські мильні бульбашки, концерт від юних зірок, дитячий показ мод.

Кожна дитина зможе взяти участь у різноманітних конкурсах та майстер-класах та отримати чудові призи, подарунки та солодощі від партнерів акції.