У Вінниці водій «під кайфом» возив у машині гранату

Водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння

У ніч з 2 на 3 січня, близько 2-ї години, на вулиці Брацлавській у Вінниці патрульні побачили автомобіль «Mazda 6», який маневрував з порушенням правил дорожнього руху. Інспектори подали водієві сигнал про зупинку.

44-річний керманич, який вийшов з автівки, мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. Проїхати для освідування до медичного закладу чоловік відмовився. Патрульні склали на нього протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

При спілкуванні з поліцейськими водій помітно нервував, тож інспектори вирішили провести поверхневу перевірку його автомобіля. В салоні машини виявили ніж та предмет, зовні схожий на гранату «РГД-5».

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Автомобіль водія евакуювали на арештмайданчик.