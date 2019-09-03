Борис Гребенщиков виступив для перехожих у центрі Вінниці



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Виступ тривав близько 40 хвилин

Сьогодні, 3 вересня, у центрі Вінниці відбувся несподіваний перформанс від легенди російського року Бориса Гребенщикова. Відомий співак разом зі своїм гуртом «Акваріум» виступив для вінничан на площі Європейській.

О 19:00 в Будинку офіцерів відбудеться концерт Бориса Гренбенщикова та гурту «Акваріум». Але перед заходом, відомі музиканти влаштували несподіваний вуличний виступ просто неба. Почути легенду прийшло до сотні людей.

Близько 15:00 просто біля Вежі вони виконали свої хіти для звичайних перехожих. Співак подякував вінничанам за теплу зустріч, прекрасну площу та гарну погоду.

Джерело: Vinbazar