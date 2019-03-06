Бойкот поліетилену: вінничани за добу зібрали необхідну кількість голосів під петицією



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З 4 по 5 березня 460 вінничан підтримали звернення

Лише за добу вінничани зібрали необхідну кількість під петицією про заборону використання поліетиленових пакетів. Автор публікації, зазначає, що різного роду пакети та упаковки становлять левову частку сміття, що валяється повсюду та спотворює вигляд нашого міста.

«Сьогодні пластикові пакети можна побачити в кожному без винятку магазині у місті. Їх дешевизна, простота і надійність змушує сотні тисяч громадян користуватись ними щодня. Проте шкода від них для довкілля та самих людей колосальна. Пластикові пакети розкладаються сотні років, виділяючи при цьому шкідливі речовини. Їх не можна ні переробити (забруднені пакети неможливо використати для переробки), ні спалити (при згорянні виділяють небезпечні діоксинові сполуки).

Більше того різного роду пакети та упаковки становлять левову частку сміття, що валяється повсюду та спотворює вигляд нашого міста. Та проблема стосується не лише Вінниці, вона - глобальна. Більшість цивілізованих країн світу (у тому числі держави ЄС) відмовляються від вироблення та використання шкідливих пластикових пакетів. Тому цією петицією від імені всіх свідомих громадян пропоную заборонити у Вінниці продаж та використання пластикових пакетів у пунктах роздрібної торгівлі та рекомендувати їм перейти на екологічні види тари, наприклад паперові пакети, полотняні еко-сумки, тканинні мішечки тощо» - йдеться в петиції.

Джерело: Vinbazar