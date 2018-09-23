«Бродвей» у театрі Садовського: вінничанам показали мюзикл «Sugar, або в джазі тільки дівчата!»



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Vinnytsia Jazzfest-2018 розпочався із видовища, раніше не баченого у нашому місті

В рамках відкриття фестивалю, у п'ятницю, 20 вересня, в театрі імені Садовського місцевій публіці показали гордість київської Національної Оперети - мюзикл «Sugar, або в джазі тільки дівчата!

«Вистава вважалася «невиїзною» через велику кількість декорацій (20 тонн - не жарти!) та чималий акторський склад (118 акторів), однак спеціально для джазового фестивалю столична трупа здійснила з нею перші гастролі.

Сюжет мюзиклу повторює оригінальний фільм 1959 року: двоє чиказьких музикантів Джо та Джеррі стають випадковими свідками вбивства і вимушені тікати від мафії. Вони видають себе за дівчат і влаштовуються у жіночий оркестр, разом із яким їдуть на гастролі до Флориди.

Акторам, музикантам, костюмерам та декораторам вдалося створити на сцені вінницького театру справжню бродвейську атмосферу. Відчуття, що дійство відбувається не у Вінниці, а в самому серці світу мюзиклів не покидало не на мить. Танці, співи, гра акторів, кожна найменша деталь, - все говорило про те, що місцеві глядачі є свідками шоу найвищого ґатунку.

На славу постаралися і сценаристи, яким вдалося зберегти у мюзиклі своєрідний тонкий гумор оригінальної кінострічки. Наприклад, в одному з епізодів Душечка покликала Джеррі-Дафну позасмагати на пляжі, на що він/вона погодився. У відповідь Джо-Джозефіна тоненьким жіночим голосом промовив до товариша:

«Дафна», не «спалися!», - звісно, натякаючи не те, щоб друг раптом не видав у собі чоловіка

Всю виставу зал сміявся, насолоджувався музикою, аплодував, і пускав сльози в особливо зворушливих моментах. Актори Національної Оперети подарували вінничанам неповторні враження, за що заслужили довгі овації та крики «браво!».