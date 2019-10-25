Через забруднення повітря на Вінниччині відкрили кримінальну справу



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Розпочато кримінальне провадження по факту забруднення атмосферного повітря шкідливими для здоров'я людей та довкілля відходами промислового виробництва

Прокуратура Вінницької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за наслідком розгляду колективного звернення жителів Барського району щодо забруднення атмосферного повітря шкідливими для здоров'я людей та довкілля відходами промислового виробництва.

Про це інформує пресслужба прокуратури у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«Внаслідок порушення спеціальних правил співробітниками одного із товариств з обмеженою відповідальністю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України відкрито кримінальне провадження через забруднення атмосферного повітря», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що проведення досудового розслідування доручено СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області.

Відомості про яке кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань.

Ч. 1 ст. 241 КК України - забруднення атмосферного повітря,- караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.