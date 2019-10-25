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    Через забруднення повітря на Вінниччині відкрили кримінальну справу

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    Через забруднення повітря на Вінниччині відкрили кримінальну справу

    Розпочато кримінальне провадження по факту забруднення атмосферного повітря шкідливими для здоров'я людей та довкілля відходами промислового виробництва

    Прокуратура Вінницької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за наслідком розгляду колективного звернення жителів Барського району щодо забруднення атмосферного повітря шкідливими для здоров'я людей та довкілля відходами промислового виробництва.

    Про це інформує пресслужба прокуратури у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    «Внаслідок порушення спеціальних правил співробітниками одного із товариств з обмеженою відповідальністю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України відкрито кримінальне провадження через забруднення атмосферного повітря», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що проведення досудового розслідування доручено СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області.

    Відомості про яке кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань.

    Ч. 1 ст. 241 КК України -  забруднення атмосферного повітря,- караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
    екологія прокуратура розслідування Вінниччина повітря
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